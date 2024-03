Le più belle locandine del cinema di Paolo Priami: "In arte Bohero" la nuova mostra curata da Giusy

È dedicata stavolta al cinema la nuova mostra allestita alla Pasticceria Bohero di Corso Fedi 5/9 curata da Giusy Cumbo, settimo evento della più ampia rassegna "In Arte Bohero". Protagonista il cinema, ma anche il collezionismo. La mostra che aprirà questo venerdì infatti presenta alcune delle locandine cinematografiche raccolte dal 2018 a oggi da Paolo Priami. Nel suo personalissimo ‘catalogo’ i manifesti di alcuni dei suoi film preferiti, con pellicole di registi e sceneggiatori del calibro di Quentin Tarantino, Sergio Leone, Francois Truffaut, Stanley Kubrick, Dario Argento. Della sua collezione fanno parte non solo i grandi manifesti e le locandine, ma anche le foto-buste cinematografiche, realizzate con foto di scena e non disegnate a mano, opere diventate nel tempo uniche e rare, proprio per la loro funzione. In passato infatti non esistendo il trailer, era compito delle foto-buste, esibite in uscita dalla sala, incuriosire e attirare l’attenzione degli spettatori. "Oggi possiamo guardare una mostra che ci catapulterà indietro nel tempo – dice Giusy presentando l’evento –, dove tutto veniva curato nei dettagli, opere d’arte dipinte minuziosamente a mano, e tutto pensato per muovere emozioni e sensazioni all’unico vero critico di quel mondo, il pubblico. Proprio come noi adesso che abbiamo la possibilità grazie a Paolo di osservare una selezione di alcuni pezzi della sua collezione ancora in aumento. Si, perché certe collezioni non avranno mai fine". Inaugurazione alle 18.30 (fino alle 21) con aperitivo a buffet (10 euro) e presentazione della mostra insieme al collezionista. L’esposizione resterà allestita fino al 5 aprile, negli orari di apertura della Pasticceria.

l.m.