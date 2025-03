Le opere di Sophie Hebsaker in mostra a Felceti. Venerdì sera il vernissage a Villa Stonorov

Un’immersione nell’arte pistoiese che darà per frutto a sua volta una mostra. Accade grazie al rinnovato progetto di residenza artistica promosso dalla Fondazione Jorio Vivarelli con Dekart (Design+Kunst+Akademie) interno alla Volkshochschule di Reutlingen (città tedesca a cui Pistoia è legata da un patto di amicizia dal 2018), che dal 24 febbraio scorso, nella Foresteria, ha ospitato la giovane artista Sophie Hebsaker. Studentessa di Design Industriale all’Accademia di Belle Arti di Stoccarda, Hebsaker, già a Pistoia lo scorso anno per un workshop di disegno con Paolo Tesi, si è a lungo fermata a Villa Stonorov focalizzando la sua attenzione sui materiali e l’artigianato di Pistoia. Il risultato di questo appassionato lavoro è la realizzazione di diversi pezzi che andranno a comporre una mostra con vernissage previsto per venerdì 21 marzo (ore 21) negli spazi della Villa di Felceti. Nella sua ricerca Sophie indaga il dialogo tra spazio, tradizione e design attraverso il disegno e la fotografia, per giungere a forme che traducono l’essenza del luogo in cui sono state concepite. L’artista ha approfondito il panorama di Pistoia anche grazie alla disponibilità di artisti locali, in particolare il pittore Paolo Tesi, il designer pubblicitario Franco Pupillo e il fotografo e graphic designer Filippo Basetti. Hebsaker ha inoltre visitato il laboratorio pistoiese dell’artigiano orafo Paolo Gavazzi, dove ha potuto assistere a dimostrazioni pratiche di varie tecniche orafe e conoscere il processo di creazione di un gioiello d’artista. Venerdì saranno presentati anche i lavori degli studenti d’arte di Reutlingen che stanno partecipando a un workshop di disegno tenuto da Paolo Tesi.

l.m.