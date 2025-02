Le opere di De Angelis in mostra

C’è lo ‘zampino’ dell’Accademia della Bugia de Le Piastre nell’organizzazione della mostra al via da oggi e fino al 28 aprile al Caffè Valiani (via Fermi 34 a Pistoia, zona Sant’Agostino). Protagonista sarà infatti il pluripremiato disegnatore romano Marco De Angelis, vincitore del Campionato della Bugia 2024. Le opere in mostra, raccolte sotto il titolo "L’umanità e dintorni", sono disegnate con china nera e colorate con acquerelli e pastelli, strumenti che predilige assieme al pennino, al pennello e ai pennarelli artistici. Il risultato è un tratto sobrio, elegante e divertente. I formati esposti al caffè Valiani sono due (30x40 e 50x70 centimetri) e sono tutti acquistabili. La mostra è visitabile, gratuitamente, negli orari di apertura del caffè.

"Oltre che un bravissimo artista – spiegano il magnifico rettore e il decano dell’Accademia, Emanuele e Mauro Begliomini – Marco è un vero amico e uno dei concorrenti più assidui della sezione grafica italiana del nostro Campionato, che ha vinto per ben tre volte: nel 2014, nel 2019 e lo scorso anno. Lo ringraziamo non soltanto per la sua straordinaria tecnica e per l’impegno civile che mette nella maggior parte delle sue opere, ma anche per averci dato l’opportunità di mostrarle al pubblico dei visitatori del Caffè Valiani, che ringraziamo e con il quale l’Accademia ha un rapporto davvero speciale".

De Angelis oltre che illustratore è giornalista professionista e grafico. Già redattore per Il Popolo e La Repubblica, ha collaborato lungamente con Il Messaggero pubblicando su altri 200 giornali in Italia e all’estero. Le sue vignette sono state distribuite in tutto il mondo e ha realizzato illustrazioni per moltissimi libri per ragazzi. Per informazioni [email protected]

l.m.