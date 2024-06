Le opere dell’artista a Torino

Anche tre opere dell’artista di Quarrata Barbara Pratesi "Notte di agosto", "Fondale marino" e "La corteccia" sono state selezionate per la mostra Internazionale Italia Arte-International Contemporary Art di Torino. L’esposizione, alla quale partecipano artisti provenienti da oltre cinquanta Paesi del mondo, giunta alla undicesima edizione, è diventata una tradizione consolidata con la presenza di oltre centomila visitatori. E’ un evento internazionale dedicato all’eccellenza dell’arte, alle ricerche e sperimentazioni visive, dove sono esposti dipinti, sculture, installazioni e arte fotografica. Le opere di Barbara Pratesi che sono state scelte dagli esperti e dai curatori misurano 80x100 e sono state realizzate con la tecnica della pittura materica. In particolare per quanto riguarda "La corteccia", l’artista ha approfondito la ricerca sperimentale utilizzando una particolare resina di madreperla.

"Sto approfondendo lo studio di nuovi materiali per proseguire il percorso creativo che avevo intrapreso anni fa a Dubai – spiega Barbara –. Questa mostra a Torino è per me una nuova soddisfazione perché è una conferma che le mie opere sono apprezzate dai critici e dagli addetti ai lavori. Il luogo dell’esposizione, il Miit, è uno spazio straordinario nel centro di Torino, vicino alle principali attrattive culturali della città". E’ un’importante riconoscimento per un’artista che da sempre dimostra vicinanza alla sua terra, promuovendo costantemente iniziative d’arte e di solidarietà. La mostra sarà inaugurata oggi, 9 giugno alle ore 18, e sarà visitabile fino al 15 giugno, con orari di apertura dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30.

D.G.