Le nuove tecnologie in classe. Il laboratorio con il Banco Bpm

Nuovi strumenti per il Fedi-Fermi. Arrivano all’istituto dal Progetto Scuola di Banco BPM, l’iniziativa della banca nata nel 2018 e che coinvolge centinaia di istituti scolastici del Paese. È stato inaugurato giovedì all’ITTS "Fedi-Fermi" di Pistoia il laboratorio di tecnologia meccanica, dotato adesso di una nuove strumentazioni di altissima qualità. Hanno partecipato alla cerimonia il sindaco Tomasi, il dirigente scolastico dell’Istituto "Fedi-Fermi" Graziano Magrini e il responsabile della Direzione Territoriale Tirrenica di Banco BPM Marco Giorgio Valori. "Grazie al sostegno di Banco BPM, i nostri studenti potranno beneficiare di un’istruzione pratica e all’avanguardia, acquisendo capacità essenziali per il loro futuro professionale nel settore meccanico", ha spiegato il dirigente scolastico Graziano Magrini. "La disponibilità di attrezzature moderne migliorerà notevolmente la qualità della formazione offerta, permettendo loro di affrontare con maggiore sicurezza le sfide del mercato del lavoro. Questo finanziamento rappresenta un investimento significativo nel futuro dei giovani del nostro territorio e un contributo concreto al progresso tecnologico e educativo".

Il contributo ha permesso l’acquisto di un rugosimetro digitale (utile per misurare la rugosità superficiale dei materiali, un parametro cruciale in molti settori dell’ingegnerie e della produzione), penetratori per le prove di durezza Brinell, Vickers e Rockwell (che consentono di condurre prove di "durezza", essenziali per valutare le proprietà dei materiali utilizzati nell’industria meccanica), e alcuni comparatori analogici con bracci di sostegno e basamento magnetico (utilizzati per misurazioni di precisione e per confrontare le dimensioni di componenti meccanici). "Banco BPM, con Progetto Scuola, intende dare un aiuto concreto e significativo agli istituti scolastici del nostro territorio", ha aggiunto Marco Giorgio Valori, responsabile della Direzione Territoriale Tirrenica di Banco BPM. "Selezionati attentamente i progetti presentati cerchiamo di contribuire a migliorare la didattica e la strumentazione tecnologica delle scuole del nostro Paese".