Le novità dell’Arma. Celebrate le promozioni di Moncini e Trovato

Proseguono gli avvicendamenti alla guida di alcune stazioni dei Carabinieri in provincia, alla luce di promozioni o trasferimenti dei precedenti dirigenti. L’insediamento ufficiale è avvenuto all’interno del Comando Provinciale di viale Italia con il comandante Stanislao Nacca che si è congratulato con il luogotenente Massimiliano Moncini ed il maresciallo maggiore Luca Trovato: entrambi sono stati promossi al grado superiore confermandosi, così, alla guida delle Stazioni di Montale e Campo Tizzoro. 50enne pistoiese, Moncini si è arruolato nel 1993 nell’arma con i primi incarichi a Bologna-Bertalia ed alla Centrale Operativa del capoluogo felsineo. Dopo la fine del percorso alla Scuola Marescialli di Velletri e Firenze, viene trasferito a Marigliano, provincia di Napoli, con l’incarico di addetto ma, già nel 1998, va al Nucleo Investigativo – sezione Catturandi – del comando di Castello di Cisterna. Nell’anno 2003 si specializza "Addetto N.O.E." arrivando a Firenze e ci rimane fino al 2011 quando viene trasferito a Quarrata. Dal novembre 2016 è comandante della stazione di Montale e adesso ha ottenuto la promozione a luogotenente con carica speciale. Moncini ha ricevuto encomi dai Comandi cui è dipeso per aver collaborato in complesse indagini. Fra queste, anche per l’efferato omicidio del parroco di Tizzana.

Anche Luca Trovato, adesso luogotenente, è nato a Pistoia nel 1969 e rappresentante di una famiglia che nel corso di quattro generazioni ha offerto il proprio contributo all’Arma. In servizio dal 1988 in provincia di Brescia, successivamente ha vinto il concorso da Maresciallo andando alla Stazione di Torino Campidoglio e, in seguito, al Nucleo Radiomobile di Torino. Nel 1994 viene trasferito al Norm di Canelli (Asti) e, come sottufficiale in sottordine a None (Torino), per poi assumere il Comando della Stazione di Bricherasio sempre a Torino dove, fra gli altri compiti svolti, ha fronteggiato l’alluvione di inizio Millennio. Nel 2003 è ritornato "a casa", prima a Capostrada e poi dal 2017 a Quarrata. Dal 2018, invece, è alla guida della Stazione Carabinieri di Campo Tizzoro.

S.M.