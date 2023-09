le lezioni

Sono aperte fino al 21 settembre le pre-iscrizioni ai corsi di lingua straniera per adulti. È possibile scegliere tra inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e giapponese. I corsi inizieranno, in presenza, dal 2 ottobre all’Istituto comprensivo Raffaello e, solo per il sabato, dal 7 ottobre anche alla Biblioteca San Giorgio (sono comunque previsti corsi anche in modalità online) e si concluderanno il 23 dicembre 2023. Info: [email protected], telefono 339 4836168. Centralino tel. 0573 371818 371822.