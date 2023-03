Le Giornate Fai fanno davvero primavera

Gabriele Galligani

Parafrasando un celebre proverbio si può dire che una rondine non fa primavera, ma le giornate del Fai sì. Ormai grazie all’iniziativa di questa associazione abbiamo imparato a scoprire luoghi che avevamo accanto e che guardavamo con occhio distratto. Il Fai propone infatti luoghi insoliti o letture diverse. Come ad esempio succederà quest’anno con il Sesana, considerato uno degli ippodromi di trotto più chic, progettato dal grande architetto Paolo Vietti Violi. C’è poi un itinerario più classico con le Terme Tamerici e le decorazioni di Chini. Per Pistoia possiamo invece andare alla scoperta del palazzo Reali Vannucci e dell’ex chiesa di San Jacopo in Castellare.