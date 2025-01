Le famiglie sfidano il freddo. A San Marcello si ripete l’incanto

MONTAGNAA San Marcello la Befana è puntualmente arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, come prevedibile era attesa da tanti bambini, che sfidando il freddo assieme ai genitori si sono riuniti nel capoluogo del comune, occupando la Piazzetta bruciata, combattendo il termometro in una spettacolare scenografia – con la musica e l’allegria di Dj Torpex – in cui si sono cimentati nei balli organizzati dal Comitato parrocchiale che, oltre alla seconda edizione della battezzata Natale in Piazzetta, si è occupato dell’accensione dell’albero di Natale, lo scorso 7 dicembre e dei festeggiamenti natalizi, con il coro dei bambini della Montagna e l’arrivo di Babbo Natale. I negozi sono stati aperti tutta la giornata nell’ambito dello street food. Così, affermano con giusto orgoglio gli organizzatori sul profilo del Comitato, "anche quest’anno siamo riusciti a far arrivare le befana a San Marcello con un dono per tutti i bambini". Infatti la dolce vecchietta ha portato come ogni anno doni, dolcetti e carbone per i bimbi che nell’arco dell’anno sono stati più birichini. La festa organizzata dal Comitato Parrocchiale per le Feste di San Marcello ha riscosso anche quest’anno il meritato successo. In passato, a essere riempite non erano le calze vuote ma le scarpe messe ai piedi del letto ma in seguito sono state preferite le calze perché possono allargarsi e contenere più doni. Oggi la festa viene rappresentata nelle piazze, mentre scende dai campanili e non manca neanche negli ospedali pediatrici a portare doni e sorrisi. La manifestazione è stato un successo e questa prima uscita del nuovo anno lascia sperare in un prosieguo altrettanto apprezzato. "Vi diamo appuntamento al 2 marzo con il Carnevale della Montagna, con tante novità", afferma il comitato.Andrea Nannini