Le candidature al percorso di studi umanistici

La chiamata è rivolta a studentesse e studenti che frequentino gli ultimi tre anni di scuola superiore o corsi di laurea triennale. Tra chi si candiderà ne verranno accolti venticinque, tanti quanti sono i posti disponibili alla Scuola di studi umanistici, seconda edizione promossa da Università Vasco Gaiffi, Centro Italiano di studi e storia d’arte, Fondazione Francis Bacon, Società Pistoiese di Storia Patria, Storia e città e Fondazione Uniser, con il sostegno di Fondazione Caript.

La Scuola propone un percorso didattico formativo, a titolo completamente gratuito per i partecipanti, nell’ambito delle discipline letterarie, linguistiche, storiche, paleografiche e filosofiche, che prenderà il via il 9 marzo.

L’edizione 2024 della Scuola di Studi Umanistici è intitolata "Modernità. Novità e discontinuità nella cultura occidentale" e approfondisce la lunga storia e la pluralità di connotazioni del concetto di modernità attraverso una serie di lezioni (due per ciascun curriculum, in programma nei pomeriggi del 9 e 16 marzo, del 6 e 13 aprile e del 4 e 12 maggio). Le lezioni si terranno nella sede di Uniser. Nei giorni 18 e 19 maggio si svolgerà, inoltre, un weekend residenziale con i professori Danilo Breschi e Gaspare Polizzi (per l’indirizzo filosofico), i professori Giovanna Frosini e Alberto Casadei (per l’indirizzo filosofico-linguistico) e i professori Luca Mannori e Michela Nacci. Il programma sarà sviluppato attraverso lezioni frontali e interattive, laboratori e seminari in un contesto improntato alla convivialità, allo scambio e alla condivisione tra docenti e giovani partecipanti. Il regolamento del bando e i moduli per presentare domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito dell’Università Vasco Gaiffi (www.univergaiffi.it), sui siti degli altri soggetti promotori e sul sito di Fondazione Caript nella sezione news. Le domande devono essere inviate per e-mail entro il 1° marzo a [email protected] con oggetto "Candidatura Scuola di Studi Umanistici".

l.m.