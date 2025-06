Lavori per le rotatorie: "Ora servono soldi"

"Le promesse del ministro Matteo Salvini sono ferme al palo. Dove sono finiti i 3 milioni di euro promessi per le rotonde al casello autostradale?" Gilda Diolaiuti, sindaco di Pieve a Nievole, torna all’attacco e sollecita l’esecutivo a versare il contributo per l’opera. "A un anno di distanza dalle affermazioni pubbliche del ministro – ricorda - pronunciate a Montecatini nel maggio 2024 durante un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco Luca Baroncini, ci ritroviamo a constatare che evidentemente si trattava di una mera promessa senza contenuto. Nonostante due lettere formali inviate a febbraio e ad aprile 2025 da parte del Comune di Pieve a Nievole, nessuna risposta è mai pervenuta da parte del dicastero. Eppure, si tratta di un’opera attesa da oltre vent’anni, cruciale per la viabilità e la sicurezza di un’intera area, quella della Valdinievole. Dalla società Autostrade, contattata più volte, l’ultima pochi giorni fa, ci è stato confermato che il progetto esecutivo delle rotatorie è pronto e attualmente in fase di verifica tecnica, ma che tutto resta fermo in attesa dell’approvazione del piano economico finanziario (Pef) da parte del ministero. In altre parole: il progetto c’è, ma il ministero tace".

Diolaiuti ricorda che "le rotatorie all’uscita del casello dell’A11 non sono un vezzo urbanistico, ma una necessità strategica per la gestione del traffico, in particolare quello pesante, che oggi attraversa centri abitati mettendo a dura prova la vivibilità e la sicurezza dei cittadini. La loro realizzazione faciliterebbe soluzioni logistiche condivise anche con altri Comuni della Valdinievole, come dimostrato dal fatto che il Comune di Pieve a Nievole ha sempre seguito direttamente l’iter progettuale, sin dal principio. Oggi chiediamo al ministro Salvini: dove sono finiti i 3 milioni di euro previsti per le rotatorie? qual è lo stato del Pef al ministero?".

Daniele Bernardini