Lavori in corso: Raddoppio Pistoia-Lucca entro il 2024

É in corso, come da un paio di anni a questa parte, l’interruzione totale estiva della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini Terme. I treni torneranno operativi domenica 3 settembre, al termine di cinque settimane di lavori non solo sulla sede ferroviaria ma anche sulle opere stradali interessate adiacenti. I cantieri, nello specifico, riguardano la realizzazione della nuova galleria e dei relativi piazzali di emergenza agli imbocchi nel comune di Serravalle Pistoiese, così come prevede l’attuale normative per i nuovi tunnel ferroviari. Inoltre, andranno avanti i lavori sulla nuova viabilità stradale e sulle opere idrauliche connesse alla soppressione dei passaggi a livello a Pieve a Nievole. In particolare, i lavori procedono particolarmente spediti attorno al sovrappasso stradale all’altezza dell’ex officina Minnetti, dove troveranno posto anche due rotonde stradali ai due imbocchi.

Il sovrappasso, una volta aperto, significherà l’addio al passaggio a livello di via Bonamici a Pieve a Nievole, con indubbie migliorie allo scorrimento del traffico su questo tratta di strada. Inoltre, proseguono i cantieri per la realizzazione delle barriere antirumore e delle opere idrauliche dei torrenti Stella, Tazzera e Mandrione necessari allargamento delle sede ferroviaria per far posto al secondo binario. Quella in corso sarà l’ultima interruzione estiva? Difficile pensarlo. Secondo i piani della regione Toscana, l’opera di raddoppio e la viabilità stradale connessa dovrebbero essere terminate entro il 2024. Risulta, dunque, probabile che una nuova lunga interruzione estiva venga programmata anche per il prossimo anno. Vista lo stato attuale dei lavori sulla sede ferroviaria, comunque, non è da escludere un’ulteriore allungamento dei tempi sulla tabella di marcia e nuove, eventuali, interruzioni.

F.S.