Lavori di Publiacqua. Cambia la viabilità

PISTOIA

Modifiche alla viabilità in alcune zone cittadine. Oggi, in via Bassa della Vergine, all’altezza del civico 143, saranno vietati il transito e la sosta. Il provvedimento è necessario per un intervento di Publiacqua per un nuovo allaccio idrico.Dovrà comunque essere consentita la circolazione ai residenti, ai mezzi di soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dai lavori.Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso. Intolre, anche oggi in via di Pieve a Celle la realizzazione da parte di Publiacqua di un nuovo allaccio idrico. Durante i lavori, dalle 8 alle 18, all’altezza del civico 104 saranno vietati il transito e la sosta; consentita la circolazione dei mezzi di soccorso ed emergenza nei tratti non interessati dall’intervento.