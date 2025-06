Lavori all’ex Lazzi. Via libera del Comune

Il Comune autorizza la società Montecatini Parcheggi & Servizi, gestore degli spazi di sosta a pagamento in città, a procedere con l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del magazzino dell’area ex Lazzi. La spesa prevista è di 15.576 euro. La decisione, reputata urgente, è stata presa "a causa alla presenza di diffuse e ampie infiltrazioni che comportano tanto l’indebolimento della struttura, quanto la probabilità che una non sollecitata esecuzione dei lavori necessari potrebbe portare alla chiusura dei locali, come si evince dalla relazione dell’ingegner Manuela Torrigiani". Si tratta di un appalto di importo superiore a 10mila euro, per il quale l’approvazione da parte degli organi societari deve essere preceduta dalla delibera della giunta comunale, reputata vincolante. Proprio in queste settimane, Montecatini Parcheggi & Servizi è impegnata nel trasloco definitivo dagli uffici di via Toti, nell’area ex Lazzi, ai nuovi spazi nel complesso Kursaal. Quale sarà il destino del grande complesso dove una volta erano ospitati i pullman di linea, oggi adibito a parcheggio, e che sarebbe dovuto diventare uno spazio di sosta enorme, in parte interrato? Lo scorso marzo, il sindaco Claudio Del Rosso ha dato mandato ad Alessio Paolini, dallo scorso novembre amministratore di Montecatini Parcheggi & Servizi, affinché avvii una serie di avvisi esplorativi. MP&S, gestore del servizio di sosta a pagamento, dovrà informarsi se ci sono soggetti interessati ad acquistare l’ex Lazzi o presentare un’idea in project financing per la ristrutturazione dell’edificio. L’area ex Lazzi, ai tempi dell’amministrazione di Ettore Severi, era stata individuata come possibile sede di un grande parcheggio sotterraneo, oggi non versa certo in condizioni ottimali. Il vincolo apposto sull’edificio dalla Soprintendenza durante la giunta di Giuseppe Bellandi ha messo senza dubbio un limite rilevante a ipotesi di interventi massicci.

Daniele Bernardini