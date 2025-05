Lavori alla cabina Enel, domani mancherà l’energia elettrica

Domani, venerdì 9 maggio, dalle 9 del mattino alle 15.30 del pomeriggio mancherà l’energia elettrica a Campotizzoro. "Le vie interessate – fa sapere l’Enel – intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari sono: viale Orlando 27, 63, 83, 379, 391, 409. 437, 461, 4469, 27c, 27d, 27e, 271, 27g, 67a, 89a, 89b, 471, 20, 32, 36, 40, 48, da 56 a 58, 72, 82, 82, 86, 92, 120, 138, 142, 146, 164, 108a, 108b, 108c, 108f, 108f, 108g, 1461, 188b, 188d,188e, 188f, 188g, 188h, 188mp, sn, cant, snc. Viale Orlando snc. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione". Quando l’Enel ha diffuso la notizia c’è stata qualche preoccupazione da parte degli operatori che hanno bisogno di conservare in frigo determinati prodotti, a esempio alcuni farmaci, cosi come ci può essere bisogno di mantenere contatti telefonici con determinate categorie di pazienti. Anche il sindaco, Luca Marmo, appena informato, si è fatto parte attiva per ridurre al minimo gli eventuali disagi, ma trattandosi di importanti lavori alla cabina, non è possibile lasciare attiva l’alimentazione. Da parte sua E-Distribuzione informa che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio "Gestione della fornitura" e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni per lavori di manutenzione sulla rete elettrica. Inoltre, per ogni segnalazione sul funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la "mappa delle disalimentazioni" oppure è possibile inviare un sms al 320.2041500.

Andrea Nannini