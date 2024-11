Lavori al Raciti. La proroga per il maltempo

Le piogge delle ultime settimane hanno causato un rallentamento del cantiere, impedendo agli operai di lavorare seguendo la tabella di marcia prestabilita. Alla luce di questo il Comune di Quarrata ha concesso una proroga: la nuova scadenza per la fine dei lavori alle tribune e agli spogliatoi del Raciti è fissata per il 20 dicembre 2024. Sono le ultime fasi dell’intervento per ottenere l’agibilità dell’impianto. Per il campo principale, il lavoro riguarda l’adeguamento sismico e la riqualificazione degli spazi destinati agli spettatori. Il piano prevede il restauro delle strutture di cemento armato e l’estensione delle sedute a tutta la tribuna, andando così a coprire i gradoni. Nella determina pubblicata tre giorni fa, la concessione della proroga di quarantacinque giorni alla ditta edile viene motivata con il "perpetrarsi, nel corso dei mesi di settembre ed ottobre, di condizioni meteo avverse, incompatibili con l’esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione delle tribune scoperte". Il Comune ha comunque fatto sapere che "nonostante le condizioni meteo avverse, i lavori non sono stati comunque mai sospesi, in quanto sono potuti continuare nei locali sotto la tribuna". Restano da completare le lavorazioni all’esterno dei locali che dovrebbero essere ultimate entro la fine dell’anno. Proprio il mese scorso l’amministrazione aveva annunciato il progetto vincitore del concorso bandito per la realizzazione di un’opera d’arte da porre all’interno del complesso sportivo: la scelta è caduta su "Trame Rinascimentali: Un Ponte tra Passato e Presente", l’opera proposta dal giovane quarratino Samuele Caselli in collaborazione con Diego Sarti.

Giovanni Fiorentino