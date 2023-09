L’Avis raddoppia a Pistoia e Monsummano: donazioni di sangue e Plasma Day

Da sabato 9 settembre partiranno, dopo tre anni di attesa e annesse polemiche che si sono susseguite soprattutto negli ultimi mesi, le giornate speciali di apertura per le donazioni di sangue e l’estensione del "Plasma Day" fino alla fine del 2023. Il luogo deputato per usufruire della seconda sala prelievi a disposizione per le donazioni è la sede dell’Avis Pistoia in via del Ceppo ma, a brevissimo, l’apertura straordinaria per i prossimi mesi arriverà anche per la Valdinievole, nello specifico a Monsummano Terme, fornendo così un servizio adeguato ed all’altezza della richiesta che c’è di sangue e che diventa fondamentale soprattutto per il supporto verso gli ospedali. Dopo il primo sabato in vista, il successivo sarà il 23 settembre e, la stessa cosa, si ripeterà successivamente in altri due weekend per ogni mese a ottobre, novembre, dicembre. Per quanto concerne la donazione del plasma, invece, sarà garantita l’ultimo lunedì di ogni mese dalle 7.30 alle 16.30.

"In questo modo si potenzieranno in maniera importante le donazioni nel giorno di maggiore richiesta che è, appunto il sabato – affermava qualche giorno fa, dopo la conferma del via libera della seconda sala il presidente di Avis Pistoia Igli Zannerini – dalle proiezioni che abbiamo fatto, emerge come per quanto riguarda il plasma si passerà da 9 a 15 donazioni, per il sangue da 17 a 26 in una unica giornata. Vista la richiesta che c’è attualmente negli ospedali, è un aspetto fondamentale per la prevenzione e per poter garantire interventi chirurgici e molto altro. Abbiamo dovuto aspettare abbastanza tempo, con tutti i vari passaggi tecnici che ci sono stati, ma adesso il risultato è stato ottenuto e dobbiamo farci trovare pronti". Per chi è già donatore, ed in provincia di Pistoia il numero supera abbondantemente quota 3000, e per i cittadini che si vogliono avvicinare per la prima volta, sono attivi i contatti telefonici per poter richiedere un appuntamento: 057323765 (con risposta dalle 7.30 alle 18) e 24 ore su 24 al 3333819249.

