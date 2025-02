Lavachiara in casa. La Fenice attende il Sorms San Mauro

Giocano oggi e tutte tra le mura amiche le formazioni pistoiesi di serie D. Per la seconda giornata di serie D femminile, dalle 21.15 la Lavachiara si confronterà con il Giannini Giusto Porcari Volley al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano; dalle 21, alla palestra Anna Frank di Pistoia, sarà la volta di Pistoia Volley La Fenice – Sorms Volley San Mauro a Signa. Prende avvio il girone di ritorno in serie D maschile: dalle 18, alla palestra Anna Frank di Pistoia, ecco Club Mazzoni – Lupi Santa Croce. "Siamo pronti a giocare con Porcari – asseriscono dall’entourage borghigiano –, contro una rivale reduce dal successo netto sulla Fenice e che vorrà riscattare il k.o. incassato all’andata. Tra l’altro, nelle fila lucchesi troveremo molte ex". Avranno il dente avvelenato? "Avremo la rosa-giocatrici al completo", informano dalla Fenice".

G. B.