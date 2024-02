L’autovelox spostato a Pontenuovo: l’ultimo mortale pochi giorni fa

Da ieri è stato rimesso al Pontenuovo l’autovelox sulla provinciale montalese che fino ad oggi era posizionato a Santomato. Nel tratto dove ora è stato collocato l’autovelox, nell’abitato di Pontenuovo, c’è un limite di velocità di 40 chilometri orari e quindi dovrà esserci molta più attenzione da parte degli automobilisti per evitare le multe rispetto alla posizione precedente dell’apparecchio, dove il limite era di 50 chilometri orari. L’autovelox è di tipo bidirezionale, cioè fotografa le violazioni in entrambe le direzioni di marcia e funziona anche in orario notturno. Lo spostamento dell’apparecchio al Pontenuovo è avvenuto dopo 13 giorni dall’incidente mortale accaduto proprio in quella zona in cui è rimasta vittima Valeria Brachi, di 74 anni, dopo uno scontro frontale tra due automobili. Lungo la via Montalese dal luglio 2023 sono state installate due cabine destinate ad ospitare al loro interno l’apparecchio misuratore della velocità, una nell’abitato di Pontenuovo e una in quello di Santomato, all’ingresso est del paese. Nel settembre del 2023 l’autovelox fu collocato nella cabina del Pontenuovo, dove è stato rimesso attualmente, e subito si levarono delle proteste da parte di alcuni cittadini relative al fatto che in quel punto l’apparecchio non sarebbe abbastanza visibile per la presenza delle auto in sosta. Dopo qualche giorno avvenne il trasferimento dell’autovelox dal Pontenuovo alla cabina di Santomato dove è rimasto fino a ieri l’altro. Prima della installazione delle cabine per gli autovelox bidirezionali veniva adoperati degli apparecchi che agivano solo su una direzione di marcia che venivano collocati dentro dei box preesistenti lungo la strada tra Pontenuovo e Santomato.

Va ricordato che quei primi autovolex vennero installati dopo un altro incidente mortale, quello avvenuto il 22 maggio del 2021, di cui fu vittima Giuseppe Tabino, un uomo di 67 anni travolto da un’auto mentre attraversava la strada. Dopo l’installazione degli autovelox sono piovute tantissime multe specialmente per i superamenti del limite di 40 nel tratto dove da ieri è stato rimesso l’apparecchio.

Giacomo Bini