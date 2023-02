Latte in polvere, pannolini, ecco l’aiuto dei bambini

Latte in polvere, pannolini, assorbenti, salviettine, coperte e abbigliamento per ogni età. Sono partiti in questi giorni dalla scuola primaria Bertocci due tir carichi di pacchi destinati agli sfollati della Turchia dopo il tremendo terremoto. In poche ore le famiglie dell’istituto Frank-Carradori si sono organizzate e attivate per dare un contributo concreto a tutte le persone che in questo momento hanno perso la loro casa. Le scuole primarie del comprensivo hanno quindi raccolto ogni donazione e poi trasportato tutto alle Bertocci. Qui insegnanti, genitori e persone comuni hanno dato il proprio contributo per portare tutto al centro di raccolta della Giorgio Tesi da dove partiranno tutte le donazioni per arrivare in Turchia.

Prezioso il contributo di Renzo Biagioni, l’insegnante Stefano Orsi e di Leonard Zotaj. Tutti hanno messo a disposizione il proprio tempo e i propri mezzi perchè le decine di pacchi arrivati alle Bertocci fossero consegnati a destinazione.

Anche i bambini e le bambine della scuola primaria (nella foto) hanno aiutato le insegnanti a smistare il materiale e renderlo trasportabile. Si tratta della seconda raccolta umanitaria organizzata all’interno del comprensivo Frank Carradori.

Lo scorso anno scuole e docenti si erano impegnati per sostenere il popolo ucraino nelle prime settimane di guerra.

M.M.