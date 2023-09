L’assistenza agli anziani Nuovi servizi dopo l’estate

Soggiorni estivi, gite fuori porta ed un grande evento per festeggiare l’estate con gli anziani del comune di Pistoia. E’ tornata la voglia di incontrarsi dopo la pandemia e l’amministrazione comunale non ha perso tempo cercando di organizzare occasioni per consentire alle persone più fragili di non restare sole nei mesi estivi. "Sanno chi chiamare in caso di necessità – dice il vicesindaco Anna Maria Celesti – e devo dire che durante il mese di agosto sono stati molto diligenti ed hanno seguito i nostri consigli anti caldo cercando di restare a casa nelle ore critiche o frequentando luoghi dove potevano trovare aria condizionata. Questa estate ho visto i nostri anziani di nuovo con la voglia di incontrarsi e siamo felici di poterli aiutare in questo. Sicuramente garantiamo loro anche piccoli servizi, come la spesa quotidiana per chi ha difficoltà ma vogliamo anche offrire occasioni di svago e di socializzazione". E così è stato per il gran ballo organizzato qualche giorno fa per celebrare la stagione estiva in piazza Duomo dove centinaia di persone si sono intrattenute fino alla mezzanotte. Ad allietare la serata c’è stata l’orchestra "I Souvenir", con una formazione a quattro: due voci, maschile e femminile, e due musicisti polistrumentisti che si sono alternati alla tastiera, batteria, fisarmonica, chitarra e violino. Il repertorio proposto è stato ampio e tradizionale, dal ballo liscio al moderno, fino agli immancabili balli di gruppo.

Ma la vicesindaco Celesti annuncia che a breve partiranno di nuovo le gire fuori porta. "Non solo uscite di una giornata intera – spiega – Ma anche quelle di mezza giornata in luoghi vicini al territorio come Pescia o Collodi". Già questa estate, a partire da giugno, sono stati diversi i soggiorni estivi per i cittadini over 60 residenti a Pistoia. Chi ha partecipato ha potuto scegliere tra mare e montagna. Sulla base di queste iniziative si ripartirà a breve per nuovi momenti di incontro dedicati proprio agli over 60. "I nostri cittadini sanno comunque che possono tenersi aggiornati sulle iniziative in programma attraverso lo sportello AnzianInforma". Il punto dedicato, si trova in via del Can Bianco 33 ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11.30, telefono 0573 505243.