L’assenza e la perdita raccontate con le foto

Con la sua potentissima riflessione fotografica sull’assenza e la perdita, e quindi sulla più poderosa delle presenze, torna Nicoletta Simone, uno tra gli obiettivi femminili più interessanti del panorama pistoiese. Si intitola "Absence-Il vuoto del corpo", la mostra che si apre venerdì 18 aprile, alle ore 18, alla Galleria Cvm Venio di Larciano, in Piazza Quattro Martiri 43, ingresso libero. "Le assenze parlano – spiega l’artista –. Sono tracce, impronte silenziose che abitano lo spazio con più forza della presenza stessa. “Absence” è un’indagine sul corpo che manca, su ciò che resta quando tutto sembra svanire. Perché a volte sono proprio le assenze a diventare le presenze più significative. Attraverso lo sguardo e la pelle, riaffiorano i legami indissolubi, invisibili, ma eternamente presenti. Un filo che unisce anche quando il corpo non c’è più. Una presenza che continua a vibrare, tra i ricordi e la luce. Vi aspetto – è l’invito della fotografa Nicoletta Simone – per condividere insieme questo tempo sospeso tra visione e ricordi". La casa studio galleria Cvm Venio nasce nel 2021 dal desiderio e da una lungimirante visione di una coppia innamorata dell’arte e della bellezza: Riccardo Cioli ed Elena Biagiotti. È uno spazio poliedrico a disposiziane della comunità e ospita rassegne artistiche, teatrali, performance e molto altro ancora, un luogo conviviale dove chiunque può sentirsi a casa e accolto. La mostra rimarrà allestita fino al 4 giugno.

lucia agati