Lascia il dottor Staropoli: le famiglie ringraziano

Due pensionamenti di medici di famiglia nel giro di due mesi a Montale. I posti sono stati subito coperti dall’Asl con medici incaricati in attesa del concorso che attingerà alle graduatorie per assegnare gli incarichi a titolo definitivo. Il primo marzo scorso è andato in pensione il dottor Fortunato Staropoli (foto) che ha esercitato la professione per alcuni decenni nella frazione di Stazione, mentre dal primo aprile andrà in pensione la dottoressa Emanuele Ballotti, anche lei una professionista molto conosciuta e presente da molto tempo nella realtà montalese. Il posto del dottor Staropoli è stato occupato, per decisione dell’Asl, dal dottor Alessandro Spighi che peraltro era già da circa un anno in servizio a Montale come sostituito della dottoressa Ballotti. Per il posto che lascerà la dottoressa Ballotti l’Asl ha già individuato un altro medico di famiglia che assumerà l’incarico dal primo di aprile. Nel territorio di Montale operano otto medici di famiglia: oltre ai dottori Spighi (incaricato al posto di Staropoli) e Ballotti (fino al primo aprile) esercitano i dottori Patrizia Pieroni, Franco Frati, Guglielmo Sforzi, Antonio Tenaglia, Eleonora Baroni e Franca Leoni. Il coordinatore dei medici di famiglia di Montale e di Agliana dottor Massimo Meacci conferma che al momento non ci sono mancanze di medici nei due comuni della piana. Intanto in redazione è pervenuto nei giorni scorsi un ringraziamento rivolto al dottor Fortunato Staropoli a nome di tutti i suoi pazienti. "Carissimo dottor Staropoli, un grazie sincero e caloroso da parte di tutti i suoi pazienti – si legge nel testo che abbiamo ricevuto – e da parte di tutti coloro che l’hanno conosciuto nel lungo periodo della sua attività di medico di famiglia della Stazione e dintorni. E’ giunto il momento che dedichi il suo tempo a lei e ai suoi affetti più cari, siamo sicuri che noi pazienti le mancheremo e anche noi sentiremo la sua mancanza. Sia fiero e orgoglioso del suo operato, la sua missione è stata più che computa. Le inviamo tantissimi auguri di vivere una vita piena di felicità e di cose meravigliose dopo il pensionamento, perché è il giusto premio che le spetta". Il dottor Staropoli era un medico molto apprezzato non solo per la competenza ma anche per la grande disponibilità nei riguardi delle esigenze dei propri pazienti, una figura a cui l’intera frazione di Stazione era molto affezionata, un punto di riferimento per tutti".

Giacomo Bini