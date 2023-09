L’arte della maglieria si insegna Così "Ites" prepara nuovi talenti

Ridare valore alle competenze e professionalità artigianali legate alla lavorazione dei capi in maglieria. È l’obiettivo di Ites Academy, l’iniziativa firmata Adecco – società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano –, e maglificio Ites di Agliana. La formazione è rivolta a persone inoccupate da almeno sei mesi con esperienza base nel settore tessuti e maglieria. Sia la parte teorica che la parte pratica si svolgeranno in azienda, a partire dal 25 settembre. Al termine del corso, della durata di 200 ore, saranno selezionati i candidati che potranno essere impiegati nell’azienda. Il percorso formativo, teorico e pratico nel settore della cucitura in maglieria, è volto all’apprendimento delle fasi di lavorazione industriale, mediante l’utilizzo di varie tipologie di macchine, come rammagliatrice, piana, taglia e cuci, a due aghi. Attività finora svolte da personale femminile, ma possono, eventualmente, accedere anche uomini.

"L’attività è a prevalenza femminile – fanno sapere dall’azienda – un po’ per tradizione, un po’ forse per attitudine, ma siamo aperti e predisposti a valutare anche candidature maschili. La parità di genere per noi è un valore fondante in cui crediamo fortemente". Con quest’iniziativa di formazione, Adecco e Maglificio Ites mirano a restituire valore a competenze e professionalità artigianali da sempre sinonimo della qualità del Made in Italy e delle eccellenze radicate nel territorio, tramandando un know how a rischio di estinzione. Il Maglificio Ites è una realtà fondata nel 1967: da decenni porta avanti una tradizione fortemente improntata alla qualità e alla sostenibilità e ormai da anni ha fatto della formazione e del capitale umano la sua ricchezza maggiore. E’ la seconda edizione del corso e si rivolge a risorse in cerca di occupazione e curiose di approcciarsi al settore o che vogliono specializzarsi all’interno dello stesso.

Attualmente la maglieria ha difficoltà a reperire personale qualificato. "La difficoltà è dettata dal mismatch tra offerta formativa e richieste di mercato – spiegano dall’Ites –. Siamo attivi su più fronti per cercare di porre un qualche rimedio a questo problema, ad esempio stringendo partnership con scuole superiori, con Polimoda e Its vari, ma nella nostra zona paradossalmente la formazione moda è in qualche modo limitata al tessile e, nel fiorentino, alla pelletteria". Come va il settore in generale? "Il settore in generale presenta un assestamento... leggera flessione rispetto al 2022 che è stato un anno molto produttivo – riferiscono dall’azienda –. Noi rappresentiamo una felice eccezione perché dopo gli anni del Covid e un 2022 di crescita continuiamo con questo trend registrando un aumento: questo è stato possibile grazie a scelte manageriali improntate all’autonomia produttiva e alla formazione continua, che ci hanno permesso di consolidare il rapporto con i nostri clienti e di creare del new business internazionale e di qualità. La nostra prospettiva imminente e futura è denotata dall’investimento continuo in formazione specializzata, in ricerca e sviluppo e dall’impegno etico in termini sociali ed ambientali". Per maggiori informazioni sull’Academy e sulle modalità di candidatura, consultare i seguenti link: Academy Ites spa – Annuncio addetti alla produzione settore maglieria.

Piera Salvi