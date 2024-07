L’area sportiva riqualificata. Festa grande a Pian degli ontani

Durante la finale del torneo di calcio a 5 in ricordo di Francesco Nesti "Mattana", è stata inaugurata l’area sportiva del "Balzone" in Pian degli Ontani. L’area, recentemente riqualificata con un costo complessivo di 419.596 euro, di cui 358.754 da un bando regionale dello sport, ha dato nuova vita a un campo da calcio regolamentare e a uno polivalente in materiale sintetico. Lo stabile degli spogliatoi è stato completamente rifatto e messo a norma. Ora può ospitare anche altre competizioni come tennis e pallavolo. "L’opera, seguita già nella passata amministrazione dall’allora assessore, oggi sindaco, Gabriele Bacci – commenta il consigliere Leonardo Corsini – è un tassello iniziale della volontà, della sua nuova amministrazione, di una continua attenzione alle strutture sportive in montagna, andando così ad ampliare l’offerta turistico-sportiva. Questa riqualificazione, comprensiva anche di impianto d’illuminazione a norma, mette in sicurezza manifestazioni come questa che danno vigore e vita a tutto il paese. Nell’impianto potranno svolgersi anche eventi di altro genere come i concerti. E’ un importante punto di partenza"

"La struttura – spiega il sindaco Bacci – offre la possibilità di svolgere manifestazioni sportive che vanno a completamento di una ricca programmazione pubblicata in parte, già da oggi, anche sul portale turistico comunale, in concomitanza con la nascita delle nuove pagine social istituzionali del Comune di Abetone Cutigliano". E a proposito delle manifestazioni, si parte dallo straordinario "Viaggio nelle Parole" di sabato 13 luglio al Museo della gente di Rivoreta, con inizio alle 16, impreziosito dalla partecipazione di Giuditta Scorcelletti, un viaggio dentro le parole che un tempo scandivano la vita dei nostri nonni e dei nostri genitori. La festa della Misericordia di Cutigliano dal 12 al 14 luglio e quella di Abetone il 21. Il 14 la 18° Corsa dei Capitani. "Il giardino incantato", un viaggio interattivo nell’arazzo millefiori, nel Palazzo dei Capitani. Il 20 alle 21.30 il Corteo medioevale con i Tamburini di Cutigliano; nella stessa data la prima edizione montanara di Android Feelings, evento musicale basato sulla ricerca sonora. L’evento presenterà concerti di musica originale di alcuni degli artisti e dei progetti più interessanti del panorama contemporaneo italiano e internazionale. Domenica 28 la commemorazione dei caduti della decima zona Pippo e del comandante Manrico Ducceschi.

Andrea Nannini