L’antico Palazzo si fa bello. Luci d’arte sugli affreschi. E il restauro delle aule

La bellezza produce armonia, uno stato d’animo con cui si lavora meglio. Specialmente se il luogo dove si lavora è un gioiello d’arte da conservare con tutta la cura possibile. La pensa così il presidente del Tribunale di Pistoia Maurizio Barbarisi che ha fortemente voluto i lavori che sono in corso per un importante restyling dell’antico Palzzo di Giustizia di piazza del Duomo. È firmato dall’architetto Egidio Ferrara, autore di progetti importanti a Palazzo Vecchio a Firenze, al Palazzo Borghese a Roma e a Palazzo Te a Mantova, il nuovo intervento di illuminazione artistica che punterà a rendere gli affreschi dell’atrio dell’antico Tribunale un gioiello d’arte ancora più godibile, per turisti, cittadini e anche per chi ogni giorno ci lavora.

"Abbiamo scelto un progettista della luce per realizzare quella che sarà una vera magia – spiega il presidente Barbarisi – Il lavoro, per un costo di seimila euro, è stato finanziato grazie al contributo della Fondazione Caript, Banca Alta Toscana e Comune di Pistoia".

Di ben altro importo sono i lavori del cantiere interno e di quello esterno, finanziato con fondi ministeriali, che presto restituiranno una nuova aula Signorelli, al primo piano: centocinquantamila euro per realizzare i pannelli fono assorbenti, e ben un milione e ottocentomila euro per il restauro delle facciate dell’antico Palazzo, in via degli Orafi e in piazza del Duomo.

"Tutti questi interventi sono stati da me fortemente voluti - spiega il presidente Barbarisi – Si tratta di una questione di sicurezza per chi frequenta il palazzo, di decoro e anche di efficienza. Ogni intervento, infatti, sarà realizzato con l’obiettivo di abbattere anche i costi del funzionamento del palazzo".

I lavori nell’aula Signorelli sono iniziati ad agosto e saranno conclusi il 10 di settembre, data in cui saranno riprese anche le udienze programmate in calendario. In via di ultimazione anche i lavori di ripristino della cancelleria Gip. La ditta che ha vinto l’appalto e ha realizzato le opere è la Asso Costruzioni di Pisa, mentre il progetto è stato firmato dall’architetto Angela Belfante che lavora presso la Corte d’Appelo di Firenze.

Martina Vacca