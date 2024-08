L’analisi di Giacomarro: "Sensazioni molto buone. Grazie a società e tifosi"

"Le sensazioni sono molto buone – ammette Giacomarro nell’immediato post-partita – soprattutto se consideriamo che la squadra ha iniziato a conoscersi appena cinque giorni fa e i carici di lavoro pesanti. Il reparto difensivo ha risposto molto bene". Tante le novità adottate da Giacomarro nella ripresa, sia per quanto riguarda il modulo che gli interpreti. "Nel secondo tempo siamo passati dal 3-5-2 al 4-4-2 – conferma il tecnico della Pistoiese – e chi è stato chiamato in causa mi ha dato buone risposte. Ci tengo a ringraziare i tifosi e la proprietà, i primi per il sostegno che ci hanno dato oggi e per essere tornati vicini alla squadra, la seconda per gli sforzi fatti, economici e non".

