Lampo vs Monsummano. È derby della Valdinievole

PISTOIAAllo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio si gioca un nuovo derby storico della Valdinievole. Sarà ospite la formazione del Monsummano, impegnata nel tentativo di risalire posizioni di classifica. Anche il Lampo Meridien, per effetto degli ultimi passi falsi commessi, è stato risucchiato nelle posizioni di bassa classifica e necessita assolutamente di una vittoria per dare respiro ed entusiasmo a tutto l’ambiente. Per quanto riguarda la formazione rientra il difensore Benassi, che ha scontato i quattro turni di squalifica. Sarà assente invece Jonathan Del Sorbo, a cui sono state inflitte dal giudice sportive tre giornate di stop.

L’Intercomunale Monsummano deve fare risultato pieno. Il distacco dal quintultimo posto è già da "forbice", ed è necessario quindi vincere, se non si vuole essere estromessi dalla lotta per non retrocedere, che attualmente vede addirittura interessate ben 7 squadre. Privo di tanti uomini importanti, assenti per infortunio o per squalifica, nell’ultimo turno L’Intercomunale Monsummano non è riuscita a strappare punti alla capolista San Giuliano.

Turno casalingo invece per la Larcianese, con inizio alle ore 15, affronterà la formazione dell’Urbino Taccola. La squadra avversaria arriva dal successo casalingo conquistato contro il Lampo Meridien. In classifica generale, con ventotto punti, è piazzata a ridosso della zona play off, a tre punti della Larcianese. La squadra viola, che è reduce dalla pesante sconfitta subita sul campo della Pontremolese, ha l’occasione, vincendo, del pronto riscatto. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, sarà assente il centrocampista Salerno, fermo per infortunio. Rientra a disposizione per mister Cerasa, una pedina importante come il difensore Bagni.

Uscita dalla Coppa Italia la Valdinievole Montecatini torna in campo col solo pensiero di concentrarsi sul campionato per cercare di raggranellare punti per uscire dalla zona rossa. La situazione non è rosea e l’ ospite di turno è di quelli più lanciati, al Brizzi di Margine Coperta arriva la Real Cerretese che insieme al San Giuliano guidano la classifica. I fiorentini vorranno continuare a guardare la classifica dall’ alto per i biancocelesti, invece, c’è voglia di non lasciare altri punti per strada, certo è che se ai vari Fedi e Bouhafa, 17 gol in due, gli concedi un metro la situazione diventa complicata, servirà concentrazione e determinazione senza commettere gli errori che anche mercoledì scorso a San Giuliano sono stati commessi, solo così si può riprendere il cammino giusto. Mister Fabbri conta in una prova positiva dei suoi poi il verdetto lo darà il campo, i play off sono lì e nessuno vorrebbe arrivarci, la squadra è pronta a fare la sua parte.

Il Casalguidi di mister Benesperi è di scena questa domenica sul campo del Cubino (inizio gara ore 15:00), squadra rivelazione di quest’anno, che occupa il quinto posto nel girone A di Promozione, e che ha in Ivan Paggetti il suo uomo più forte, visto che è stato capace di mettere finora a segno ben 9 reti. I gialloblu però devono sfoderare un’altra prestazione maiuscola, se vogliono dare seguito alla vittoria centrata contro il Viaccia, così da allontanarsi dalle zone calde della classifica.