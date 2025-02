"L’amore viaggia nei sogni e ricama le emozioni"

Come sempre nelle ricorrenze più importanti, la poetessa pistoiese Lalla Calderoni, nostra grande e affezionata lettrice da sempre, sottolinea la solennità del momento con un suo pensiero poetico dedicato a tutti i lettori del nostro giornale. I suoi versi non potevano mancare per la giornata dedicata agli innamorati. La poesia di Lalla si intitola "La fiaba dell’amore". "Oggi la chiave della gioia apre il cuore alla magica fiaba dell’amore. La luna e le stelle accarezzano il viso, le rose abbracciano l’aria. L’amore vola sulle ali della poesia. Nasce la musica della vita che intona un canto insieme al vento. Inizia la fiaba allo spuntar dell’alba, il vento di marzo sfoglia pagine e pagine. Un timido sole illumina le parole. Al calar della sera quando si spengono le ultime luci l’amore viaggia nei sogni ricama emozioni e la fiaba continua...".