L’ambasciatore brasiliano al monumento per i caduti

Ci sarà anche Helio Ramos, l’ambasciatore brasiliano in Italia, alla cerimonia in onore dei "Caduti Brasiliani", che avrà luogo lunedì 11 settembre, alle 15.25, al Monumento Votivo Militare Brasiliano, in Via delle Sei Arcole in località San Rocco a Pistoia. Nell’occasione saranno deposti dei fiori (il 7 settembre, tra l’altro, è Festa dell’Indipendenza del Brasile): tanti saranno i brasiliani della nostra città presenti.

Il Monumento Votivo Militare brasiliano di Pistoia, un tempo noto come Cimitero Militare brasiliano, è un sacrario militare eretto in onore dei soldati brasiliani caduti durante la seconda guerra mondiale in Italia. Il monumento, della cui manutenzione si occupa il governo brasiliano, è stato visitato nel corso degli anni da ben due presidenti brasiliani e da numerosi ambasciatori. Nel 1944 il Brasile entrò attivamente nel teatro bellico della Seconda Guerra Mondiale inviando in Italia un contingente militare di circa 25mila uomini che presero parte alla campagna d’Italia al fianco delle forze alleate contro quelle dell’Asse. In particolare la Força Expedicionária Brasileira (FEB) operò in Toscana nel settore occidentale del fronte nella valle del Serchio, in Versilia e Garfagnana e sull’Appennino tosco-emiliano nel quadro della offensiva della primavera 1945 raggiungendo al termine del conflitto la città di Torino.

Al termine della guerra i corpi di 462 soldati e ufficiali brasiliani caduti furono tumulati nei pressi di Pistoia nella zona di San Rocco in uno dei tanti cimiteri militari sorti dopo il conflitto. Nel 1960 il governo brasiliano decise di riportare in patria le spoglie dei caduti, che furono tumulati a Rio de Janeiro, allora capitale federale, nel Monumento Nazionale ai Caduti della II Guerra Mondiale realizzato nel parco Eduardo Gomes nel quartiere di Flamengo.

Gianluca Barni