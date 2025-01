L’AM Aglianese ringrazia Bellini e piega il Prato Nord

Le sorprese non sono mancate, al pari dei gol. E adesso che anche la diciottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è stata archiviata, per le compagini di Pistoia e provincia è tempo di tirare le somme. Iniziando dalla Prima Categoria e dal doppio volto del girone A: bene il CQS Pistoia, che ha battuto di misura la Folgor Marlia (1-0, gol di Morelli) mantenendo tre punti di margine sulla zona playout. Altro stop per il Chiazzano, ormai sempre più staccato in fondo alla graduatoria: nonostante una buona performance, la Torrelaghese ha vinto 1-0. Passando al girone D, il Quarrata non è riuscito a mettere la freccia e prendersi il secondo posto dello Jolo: Di Biase e Tripi hanno segnato, ma il Maliseti Seano fanalino di coda ha venduto cara la pelle fermando la banda Diodato sul 2-2. Bellini ha realizzato il gol che ha permesso all’AM Aglianese di regolare per 1-0 il Prato Nord, mentre un acuto di Compagnone non è bastato all’Atletico Casini Spedalino: il Settimello capolista è passato per 3-1.

In Seconda categoria, ecco il girone B: il Pescia ha pareggiato nella tana del Giovani Via Nova e resta secondo, anche se la vetta dista ora sei lunghezze. Hanno pareggiato 1-1 sia il Chiesina Uzzanese che il Borgo a Buggiano, rispettivamente con il Molazzana (in trasferta) ed il Borgo a Mozzano (in casa). E poi c’è il girone C, con il San Niccolò capolista che è scivolato: Papi ha illuso, ma la Valbisenzio ha capitalizzato al 100% il fattore-campo vincendo per 2-1. Anche se la prima della classe può contare su un margine di quattro lunghezze sulla Pietà seconda, fermata sull’1-1 dal Pistoia Nord (Gorgeri). Nemmeno la Virtus Montale, terza, è riuscita ad approfittarne al massimo, non andando oltre il pari senza reti a Gavinana contro la Montagna Pistoiese. Si ferma il Montalbano Cecina, battuta 2-0 dal Mezzana (al pari del Cintolese stoppato con lo stesso punteggio dal Tavola). Caselli ha regalato all’Olimpia Quarrata un punto, al termine del confronto con la Galcianese terminato 1-1. E il Bugiani Pool 84 ha perso lo scontro-salvezza: il Vernio fanalino di coda ha vinto 1-0 e bisognerà quindi riscattarsi.

Giovanni Fiorentino