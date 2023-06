L’Aglianese va a Pistoia? Richiesto l’uso del Melani "Un modo per cautelarsi"

L’Aglianese ha fatto richiesta al Comune di Pistoia di utilizzare lo stadio Melani per la prossima stagione. Questo non significa ancora che giocherà nello stadio pistoiese, perché rimane aperta anche l’opzione di rimanere al Bellucci di Agliana se ve ne saranno le condizioni. "Abbiamo fatto la richiesta per l’uso del Melani – spiega il presidente dell’Aglianese, Angelo Perriello – per tenere aperte tutte le possibilità e per tutelare la possibilità di rimanere a giocare in serie D. Lo stadio di Agliana al momento ha bisogno di sistemazione – continua Perriello – e di una nuova omologazione. Del resto anche l’anno scorso si è giocato in quell’impianto sempre in deroga, per ogni partita ci voleva la firma del sindaco. In questa fase abbiamo bisogno di capire gli spazi e le strutture su cui potremo contare per la prossima stagione". L’Aglianese ha potuto presentare al Comune la richiesta del Melani avendo una seconda sede della società a Pistoia oltre alla sede di Agliana. Naturalmente il comune di Pistoia dovrà dare una risposta affermativa o negativa alla richiesta del club neroverde. L’Aglianese ha già informato della sua richiesta anche la Pistoiese, club col quale è in buoni rapporti.

Sarebbe quindi praticabile, eventualmente, l’utilizzo del Melani da entrambe le società che disputeranno il campionato di serie D o nello stesso girone o in gironi diversi. L’Aglianese ha già giocato al Melani una stagione, quando era in C2 e lo stadio di Agliana non aveva ancora i requisiti richiesti per quella categoria. In quella stagione in C2 l’Aglianese disputò proprio al Melani la partita interna contro la Fiorentina. In ogni caso le prossime settimane saranno decisive per la definizione del campo di gioco dell’Aglianese, che dovrà indicare l’impianto al momento dell’iscrizione.

Intanto il club neroverde ha compiuto la prima mossa in vista del prossimo campionato comunicando di aver ingaggiato come direttore sportivo Marco Tosi, che prenderà il posto di Nicola Del Grosso che nel frattempo ha lasciato l’Aglianese per accasarsi al Montevarchi. Il nuovo Ds dell’Aglianese Marco Tosi è nativo di Livorno, viene da una lunga esperienza come allenatore e svolgerà per la prima volta l’attività di direttore sportivo. Nel corso della sua carriera da allenatore Tosi ha operato in società importanti come Livorno, Giulianova, Potenza, San Marino, Poggibonsi, Pro Patria, Vibonese, Colligiana, Real Forte Querceta e Massese. Il nuovo Ds già iniziato a lavorare ma resta ancora da definire la questione dell’allenatore. Non si sa ancora con certezza se Francesco Baiano resterà ancora sulla panchina neroverde o meno. E’ un’altra casella, oltre a quella del terreno di gioco, che dovrà essere messa a posto nelle prossime settimane. Baiano che nello scorso campionato si era molto lamentato per le condizioni del terreno del Bellucci.

Giacomo Bini