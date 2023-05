Ladro vestito da postino svaligia una villetta. Poi fugge e tenta di investire i poliziotti

Serravalle Pistoiese, 29 aprile 2023 – Con la divisa da postino pensava di passare inosservato ai più per introdursi in abitazioni e rubare quel che trovava. Sembra un episodio di un telefilm ma, invece, è ciò che è successo nei giorni scorsi fra Pistoia e Cantagrillo e che, alla fine, ha aperto le porte del carcere di Prato a un 39enne albanese senza fissa dimora sul territorio italiano. Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine, è stato pizzicato "in servizio" dai poliziotti in borghese che erano sulle strade del territorio per i normali controlli quando, con loro stupore e senso dell’indagine, si sono ritrovati catapultati in questa particolare vicenda.

Il tutto è successo venerdì scorso quando i poliziotti, durante i loro spostamenti, affiancano una Peugeot 208 bianca che riporta sugli sportelli la scritta "Servizi postali". Un messaggio che, fin dal primo istante, desta qualche sospetto agli investigatori della polizia stradale, soprattutto per il tipo di carattere e lo stile delle stesse scritte che appariva diverso da quello generalmente usato dai mezzi di Poste Italiane. Essendo in borghese, e non visti, decidono pertanto di seguire il veicolo per capire se effettivamente c’è qualcosa di strano o meno e si ritrovano a Cantagrillo dove l’auto sospetta si ferma davanti a una villetta.

In un primo momento non succede niente fino a quando, dopo alcuni minuti di appostamento, notano un uomo uscire dall’abitazione con passo veloce e salire immediatamente in auto. E se, in un primo momento, erano rimasti stupiti dalle scritte sull’auto, anche l’abbigliamento del sospettato conferma qualcosa di strano: il 39enne, infatti, indossa l’abbigliamento tipico di chi esercita l’attività di postino con una casacca fluorescente unitamente a guanti e cappello con scritte "Servizio postali".

I poliziotti capiscono che è il momento di intervenire, ma la situazione è tutt’altro che semplice: in un primo momento, infatti, l’uomo tenta di investirli cercando di allontanarsi in fretta e furia dalla villetta ma, una volta raggiunto, prova a colpire gli agenti con calci e pugni senza riuscirci. Una volta braccato, viene effettuata una perquisizione durante la quale ermerge la presenza di arnesi da scasso e la refurtiva appena rubata. Una volta fatte partire le ricerche, è emerso che il 39enne era già noto alla polizia risultando irregolare in Italia e destinatario di una misura cautelare perché "irreperibile" da quasi due anni. Allo stesso modo, anche la Peugeot utilizzata come finta auto da postino non era in regola in quanto le targhe applicate risultavano rubate. L’uomo, adesso, è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Pistoia.

S.M.