Laboratorio delle scienze alle Collodi. Microscopi e tecnologie per i piccoli

Nel pomeriggio di ieri è stato inaugurato un nuovo laboratorio scientifico presso la scuola primaria Carlo Collodi, in via Ludovico Zamenhof a Pistoia. Uno spazio biologicamente green allestito grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia, che ha consentito l’acquisto di attrezzature all’avanguardia, tra cui alcuni microscopi ottici e altre attrezzature per osservazioni ed esperimenti, le quali potranno aiutare e migliorare l’apprendimento degli studenti, oltre che fornire delle esperienze di laboratorio molto più dettagliate e approfondite. Le attività consentiranno anche di arricchire l’offerta formativa verticale, coinvolgendo a pieno le classi a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo è quello di rafforzare l’insegnamento attraverso l’utilizzo di metodologie innovative, stimolando la curiosità delle bambine e dei bambini, rafforzando le loro conoscenze e aumentando l’interesse per le discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). "Il laboratorio nasce anche grazie alla preziosa collaborazione dei docenti della scuola secondaria - dice la dirigente scolastica Claudia Ciocchetti -. Spero che questo spazio possa diventare un fiore all’occhiello non solo per la Collodi ma per tutte le scuole del territorio che abbiano intenzione di approfondire temi a noi molto cari".

Le attività in laboratorio verranno sviluppate in sinergia con l’orto didattico, già presente nel giardino esterno, che diventerà una vera e propria aula a cielo aperto per lo studio e l’osservazione scientifica, per l’educazione alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica. Il laboratorio va ad inserirsi all’interno di un percorso già avviato da anni nella scuola col Progetto Garden, che mira a fornire esperienze inclusive attraverso il pensiero scientifico ed il lavoro pratico nell’orto.

"Ci auguriamo che il nuovo laboratorio possa avere altrettanto successo - riferiscono le insegnanti referenti del Progetto - e che soprattutto riesca a formare a ragazzi a livello teorico e a prepararli per l’esperienza pratica in serra. Ci teniamo a ringraziare la Fondazione Caript per il prezioso contributo messo a disposizione per l’acquisto di attrezzature che saranno utilissime per i nostri studenti e, ci auguriamo, anche per quelli di altre scuole".

