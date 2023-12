Laboratori e progetti per gli anziani

Un anno d’incontri organizzato alla Casa famiglia San Gregorio Magno di Maresca, al quale hanno partecipato i dodici ospiti della struttura assieme ad altre sette persone del paese che si sono manifestate interessate all’iniziativa. Il progetto è stato strutturato su quattro temi: incontri sulla musica; laboratorio di cucito e maglia; lettura e ginnastica di gruppo; infine elaborazione manufatti artistici, Gli incontri si sono sviluppati lungo un percorso durato undici mesi con quattro incontri settimanali, iniziati a ottobre 2022 e terminati alla fine dello scorso agosto. "Un momento condiviso – ha affermato Giorgio Simonini a nome dell’organizzazione – che ha generato un miglioramento dell’umore e dell’autostima, lasciando al tempo stesso più tempo libero ai familiari dei partecipanti". La presidente Rossella Filoni ha sottolineato che "l’eccellente risultato è stato favorito dalla familiarità dell’ambiente, perfettamente consono alla socializzazione, mi preme ricordare e ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per l’importante contributo che ci ha permesso di realizzare l’iniziativa. Noi ci abbiamo creduto fin dall’inizio, abbiamo così partecipato al bando della Fondazione, che ha manifestato la propria sensibilità approvando il progetto e finanziandolo per il 70%, visto l’eccellente risultato faremo tutto il possibile per riproporlo nel prossimo anno". A conclusione dell’incontro Giorgio Simonini ha ribadito quanto l’iniziativa sia stata fruttuosa nello sconfiggere quel senso di solitudine che purtroppo accompagna spesso le giornate di persone meno giovani ma portatrici di esperienze che è bello condividere. In questo l’iniziativa ha dato il meglio di se".

Andrea Nannini