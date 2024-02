Laboratori di carta: ecco i Pallocchi

Tra uno scarabocchio e l’altro alla fine sono nati anche loro, i Pallocchi, coloratissimi personaggi la cui centralità sta tutta nel volto e precisamente nello sguardo. A dar vita a questa piccola e bella umanità di carta è Francesca Storai, protagonista proprio coi suoi Pallocchi di un evento, oggi a partire dalle 18.30 alla Uau Factory a Quarrata (viale Europa 339). L’inaugurazione è promossa e organizzata da Uau Factory con i propri collaboratori e i propri partner. In mostra una selezione dei disegni ad acquerello di Francesca, a partire dai quali la stessa artista si racconterà, spiegando come nasce questa serie divertente e curiosa e motivando le scelte che l’hanno portata sin qui. Al contempo sarà offerto un aperitivo grazie al contributo di Cantine Bonacchi, La Forneria di Jessica, Slow Coffee e Love Slow Lab e Mister Wizard. È anche da qui che parte una piccola avventura rivolta a bambini e ragazzi nelle sembianze di un workshop creativo dal titolo "Disegna il tuo Pallocchio!" che si svolgerà il prossimo 10 marzo (dalle 16.30). Ogni sessione prevede un numero massimo di partecipanti, dunque alla prima data si aggiungeranno altri eventi in base alle adesioni (ogni domenica seguente alla stessa ora). Evento di chiusura il 5 aprile (dalle 18.30) con la restituzione al pubblico dei risultati del laboratorio svolto dai ragazzi e dai bimbi assieme a Francesca. A disposizione un aperitivo di saluto. Richiesta una quota di partecipazione comprensiva del materiale per il laboratorio e della merenda. I coupon di partecipazione al workshop sono ritirabili presso Mister Wizard. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il 333.8793682.

linda meoni