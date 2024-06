L’Abetone Gravity Team domina la prova finale, Palmieri al top

Cambiano gli interpreti, ma la squadra vincente è sempre quella abetonese, infatti un grandissimo Vittorino Palmieri, dell’Abetone Gravity Team, domina anche la prova finale del Tes a Massa Marittima aggiudicandosi gara e titolo. Sofia Baroncelli vince sia la gara che il campionato tra le donne. Tsi Pistoia vince la classifica a squadre. Ancora una volta è Massa Marittima lo scenario perfetto per l’ultimo round del Toscano Enduro Series che si è confermato ancora una volta il campionato enduro di riferimento in Italia, con quasi 400 atleti provenienti da tutta la penisola. Partenza alle 8 e sulla prima Prova Speciale si è capito fin da subito che Palmieri non avrebbe fatto sconti a nessuno, infatti ha dominato tutte e 4 le prove speciali. Piazza d’onore conquistata da Jacopo Del Principe per i colori della squadra pistoiese Tsi, che ha festeggiato anche Tiziano Pichelli che si è aggiudicato la vittoria in campionato. Nessun dubbio sul fatto che Vittorio abbia quindi mantenuto la testa del campionato e si sia portato a casa il titolo di Campione Assoluto del Tes 2024 proprio davanti a Del Principe e a Pichelli. Festa grande per il Tsi che ha vinto anche il campionato aggiudicandosi la classifica a squadre davanti all’Abetone Gravity Team e agli Young Riderz Pistoia. Tra gli oltre 100 ragazzini alla partenza (Esordienti e Allievi) anche stavolta la vittoria è andata a Lorenzo Noferini dell’Abetone Vittoria Gravity Team. Negli M3 ennesima vittoria per Matteo Rimondo, Abetone Gravity Team.

A.N.