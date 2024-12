"La via italiana" ha premiato. Vannino Vannucci

In occasione della convention di Atreju, legata a Fratelli d’Italia, è stata celebrata anche la 25° edizione del premio "La via italiana" che mette in evidenza eccellenze imprenditoriali che esportano il proprio nome nel mondo con risultati di grande prestigio. Direttamente dalle mani del Sottosegretario pistoiese Patrizio La Pietra, con la presenza anche del Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, il riconoscimento è andato anche all’ad di Vannucci Piante, ovvero Vannino Vannucci, in una cerimonia che ha visto la consegna di premi, fra gli altri, di Nicola Bertinelli presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, della presidente di Terra Nostra Dominga Cotarella e di Lamberto Frescobaldi dell’omonima azienda di produttori di vino e presidente di Unionvini.