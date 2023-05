La Via delle Agne diventa itinerario Percorso sulle colline di Fognano

La Via delle Agne è bellissimo percorso sulla collina di Fognano e Tobbiana che è stato segnalato e indicato con cartelli illustrativi per iniziativa della Proloco di Fognano e dell’impresa sociale di guide ambientali "4passi.one" nell’ambito del progetto "Cammini dell’acqua" promosso da Publiacqua. Si tratta di un itinerario circolare di un totale di otto chilometri che si snoda lungo i tre corsi d’acqua che confluiscono a formare il torrente Agna: l’Agna delle Conche, l’Agna di Acquiputoli e l’Agna di Banditelle. Il pregio del percorso è di essere piuttosto agevole e di unire gli scorci paesaggistici, le bellezze naturali e anche le testimonianze storiche presenti nei paesi di Fognano e di Tobbiana. Sono zone e sentieri conosciuti alla gente del posto ma che per la prima volta sono congiunti in un unico itinerario ad anello, con tanto di cartelli indicatori e di mappa riepilogativa, in modo da poter attrarre anche visitatori da fuori per valorizzare una zona collinare di notevole pregio. Il punto di partenza è il parco-monumento di Jorio Vivarelli a Fognano da dove si procede verso la località di Scali dove, in un grande prato, la Pro-loco ha allestito anche un’aula didattica all’aperto per la scuola elementare e una "casetta per gli insetti". Da Scali si sale lungo l’Agna delle Conche verso il cosiddetto Bozzo dei Tobbiani e, con una deviazione si arriva al Ponte di Luciaccio e alla zona dell’ex poligono di tiro da tempo dismesso che per l’occasione è stata ripulita dalle erbacce. La dolce salita del Sentiero delle Valli conduce, in un bosco ombroso, al paese di Tobbiana nella zona I Colli da dove si attraversa l’intero borgo da ovest a est fino alla stradina che porta alle località di Mucchiaia e Ceccalente, poi al tabernacolo dei sette dolori e al monumento dedicato alla strage nazi-fascista di Striglianella e infine alla chiesa di Fognano e di nuovo al monumento. Una delle attrazioni sono gli ex mulini che sorgevano lungo il corso dell’Agna e che sono documentati anche dalle foto fornite da Bruno Tempestini. Venerdì scorso il percorso è stato presentato in anteprima durante la festa conclusiva della scuola di Fognano, avvenuta a Scali con una grande partecipazione di bambini e famiglie. L’inaugurazione ufficiale della Via delle Agne è in programma l’8 giugno, con partenza da Fognano alle ore 19 e breve sosta a Tobbiana. Il percorso è comunque già a disposizione per chi voglia provare a percorrerlo.

Giacomo Bini