La Valentina’s sbanca Pontassieve. L’Endiasfalti doma il Cus Firenze

Una vittoria per due. La seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie C ha visto il successo di Valentina’s Camicette Bottegone, corsara a Pontassieve con la Valdisieve (73-74, parziali 19-11, 37-33, 51-55), ed Endiasfalti Agliana, brava a domare (76-71, parziali 24-28, 43-45, 59-55) il Cus Firenze. Dopo due sconfitte consecutive e pur privo di Gianluca Cukaj, Bottegone ha conquistato due punti preziosi nella corsa ai playoff. Tabellino: Magnini 4, Biagi 12, Mati 8, n.e. E. Cukaj, Calderaro 7, Cecconi 7, Meacci 8, Giusti 7, Catalano 9, N. Milani 10, Santi 2. "Ci prendiamo una vittoria pesante – afferma coach Maurizio Milani –. Sono due punti che contano moltissimo perché colti a Pontassieve, oltre che per la classifica e il morale: la mancanza del nostro pivot titolare si fa sentire, ma chi era in campo ha compensato al meglio mettendoci solidità e cuore".

Seconda affermazione di fila per Agliana. I neroverdi si sono imposti grazie ai 55 punti dei suoi top player Giannini e Rossi (100 per cento al tiro dal campo) e grazie anche alla super prestazione di Nesi (13 rimbalzi e 7 assist). Tabellino: Giannini 22, Zita, Andrei, Rossi 33, Nieri, Bacci 2, Manetti, Mucci 6, Bonistalli 7, Nesi 6, n.e. Bardazzi, Baroncelli. Bottegone sesto in classifica con 16 punti, Agliana ottava a quota 14.

G.B.