La toccante serata-ricordo per Mungai

Il 30 gennaio è coinciso con il primo anniversario della scomparsa di Patrizio Mungai. Il Pd lo ha voluto ricordare organizzando un incontro al circolo Milleluci in suo onore, ripercorrendone la vita fra ricordi e aneddoti alla presenza dei familiari e degli amici. Una vita nel segno della passione politica, la sua: già a vent’anni si avvicinò al Psi, fino ad arrivare negli anni ‘80 a essere eletto presidente della circoscrizione di Cantagrillo. Il suo approdo in consiglio comunale risale ai primi anni ‘90 e iniziò ad avere i primi incarichi importanti durante i mandati dell’allora sindaco Renzo Giusti. Una carriera decollata definitivamente durante le legislature Mochi, quando da assessore al bilancio prima e da vicesindaco poi proseguì la propria ascesa costante, culminata nel 2012 con l’elezione a sindaco. Un cammino che si chiuse nel 2022, nell’inedito ruolo di capogruppo d’opposizione a partire dal 2017. "Ha lavorato sempre per il suo Comune nell’interesse dei cittadini. Ho assistito a tantissimi consigli comunali nei cinque anni del suo mandato. Per ogni argomento sapeva cosa dire, ha sempre spiegato le scelte della giunta, alle domande e sollecitazioni delle opposizioni ha sempre dato risposte di merito – ha ricordato la consigliera comunale Pd Caterina Benini –, ma soprattutto ha sempre dato a tutti lo spazio di intervento necessario per esprimere un concetto, dare un contributo, per dissentire. C’è sempre stato spazio per tutti nel dibattito in consiglio e anche quando i toni si sono fatti aspri lui non ha mai perso la calma ed è rimasto fedele al ruolo di amministratore capace, serio e preparato".

G.F.