La storia corre sui binari Locomotive tirate a lucido

Tornano gli appuntamenti aperto al pubblico con le locomotive e le carrozze storiche a Pistoia. L’appuntamento è fissato per sabato 6 e domenica 7 maggio dalle 9 alle 18. I visitatori avranno l’opportunità di visitare, gratuitamente, il glorioso "Deposito Locomotive di Pistoia", attivo dal lontano 1864, subito dopo la realizzazione della ferrovia Porrettana, a cui è legato a doppio filo. Un deposito parzialmente abbandonato negli anni e poi tornato a nuova vita grazie proprio a Fondazione FS, che lo ha restaurato interamente rendendolo il centro nevralgico della manutenzione delle locomotive a vapore in Italia.

I visitatori avranno l’opportunità di passeggiare nei capannoni e nelle officine dove vengono svolte quotidianamente le operazioni di manutenzione soprattutto delle macchine a vapore, accudite da personale specializzato. Ancora da svelare interamente il dettaglio delle locomotive presenti: con ogni probabilità sarà in deposito un’anziana signora che a Pistoia è di casa, la famosa 741.120, risalente agli anni ’20, modificata nel 1958, ad oggi l’unica locomotiva funzionante al mondo dotata del sistema ‘Franco Crosti’, un brevetto italiano per sfruttare al meglio i fumi della combustione, preriscaldando l’acqua prima di immetterla in caldaia. Vapore, certo, ma anche locomotive elettriche storiche: parliamo ad esempio dell’E.656 "Caimano" o delle mitiche E.424, che un tempo erano impiegate quotidianamente coi treni locali tra Pistoia e Porretta Terme, senza contare le "Littorine" diesel degli anni ‘30, anche loro spesso di passaggio a Pistoia.

Non sono affatto escluse ulteriori sorprese: inizialmente poche decine, i rotabili storici restaurati in questi dieci anni da Fondazione FS sono oggi centinaia. Nel corso della due giorni sono previste visite guidate a cura dell’associazione Italvapore, mostre fotografiche, show di locomotive a vapore sulla piattaforma girevole, stand di case editrici, laboratori per bambini, esposizione di plastici e modelli ferroviari in scala a cura del Gruppo Modellistico Ferroviario "La Porrettana" e infine la possibilità di acquistare i gadget allo shop della Fondazione FS. E non è tutto: sia sabato 6 che domenica 7 maggio, sarà possibile vivere il fascino di un viaggio a bordo del treno a vapore, con partenze dalle stazioni di Pistoia e Montecatini Terme in mattinata: per i dettagli e prenotarsi sui viaggi di questi due coppie di treni storici è possibile consultare il sito web www.fondazionefs.it. Attenzione però: la visita al deposito di Pistoia è gratuita ma occorre registrare la propria presenza online attraverso il sito web sopra indicato.

Francesco Storai