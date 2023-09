La stagione teatrale si presenta. Pomeriggio al Funaro e lotteria

Una presentazione fuori dagli schemi con tanto di gioco che consentirà, a chi voglia partecipare e sia assistito dalla fortuna, di accaparrarsi biglietti e carnet per gli spettacoli. Ultimi ritocchi e le stagioni dei Teatri di Pistoia sono pronte a partire, non prima di aver presentato alla città questo nuovo anno in poltrona. L’appuntamento è per oggi alle 18 al Funaro alla presenza del direttore artistico Saverio Barsanti (prosa) e dei responsabili artistici Lisa Cantini (danza, "La Via del Funaro"), Daniele Giorgi (direttore musicale), Francesca Giaconi (teatro ragazzi), con Massimiliano Barbini e Massimo Caselli. Il gioco sarà accessibile a tutti e si aprirà con i saluti del direttore di Atp Gianfranco Gagliardi, di Anna Maria Celesti, vicesindaco, di Matteo Carradori, direttore generale della Fondazione Caript e si chiuderà con un brindisi collettivo (l’ingresso è gratuito e possibile fino a esaurimento posti).

La giornata segna anche l’apertura della vendita dei nuovi abbonamenti e dei biglietti per lo spettacolo di anteprima "Blu infinito" e per gli eventi speciali "La Milonga del Fútbol" e "Qualche estate fa".

linda meoni