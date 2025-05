La socialità va a canestro. Toscana B’3 con Conad tra basket e divertimento

Sport, socialità, inclusione, divertimento. La terza edizione del Toscana B’3 si allarga ulteriormente, portando a più di trenta il numero di tappe previste nel 2025 nel circuito toscano di basket 3x3, con la stima di oltre tremila tra giocatori e giocatrici e la prestigiosa cornice delle finali del 25 e 26 luglio a Viareggio alla quale prenderanno parte i vincitori delle singole tappe.

La manifestazione è stata presentata nella mattinata di ieri nella sede pistoiese di Conad Nord Ovest, che anche quest’anno offrirà il proprio sostegno al torneo, come sottolineato dall’amministratore delegato della società Adamo Ascari: "Sostenere Toscana B’3 significa per noi e per i Soci coinvolti, contribuire concretamente a costruire una comunità più coesa, inclusiva e consapevole. Lo sport, quando è accessibile a tutti e radicato nei territori, diventa uno straordinario strumento di crescita, emancipazione e partecipazione. Per questo siamo felici di aver rinnovato la nostra vicinanza come main sponsor a un’iniziativa che coniuga passione sportiva, attenzione all’ambiente e inclusione sociale, in piena coerenza con il nostro impegno quotidiano verso le persone e il futuro delle nostre comunità – conclude –, in linea con la strategia di sostenibilità ’Sosteniamo il Futuro’ di Conad".

Nell’organizzazione ha ricoperto un ruolo chiave anche Giacomo ’Gek’ Galanda, ex colonna del Pistoia Basket e nazionale azzurro nonché testimonial GS Eventi: "La continua collaborazione con la Fip e il Patrocinio della Regione Toscana non possono che riempirci di orgoglio e darci maggiore carica. Tra le novità del 2025 ci sarà un nuovo format in cui i club di Serie A potranno sfidarsi nel primo torneo di 3x3 organizzato da GS Eventi Sport e Cultura e patrocinato dalla Lega Basket di Serie A, con i club della massima serie che saranno rappresentati per le categorie Senior e Under 16".

Non mancheranno iniziative collaterali come il Trofeo Nazionale MiniBasket MBL dedicato alla categoria Aquilotti che si terrà a Pescia e Collodi dal 31 maggio al 2 giugno con la preziosa partnership della Fondazione Pinocchio. Spazio poi, come da tradizione, anche ai camp estivi organizzati da GS Eventi a San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano e Ronzone, mentre è stata confermata anche la collaborazione tra Dynamo Sport e Gek Galanda Camp per la realizzazione delle Dynamo Sport Week.

"La forza socializzante dello sport è ciò che fa la differenza. Con questa sinergia prosegue un cammino basato su un’etica sportiva fatta di valori quali passione, correttezza, inclusione, rispetto, impegno e sano divertimento - ha affermato Carlotta Sichi, direttrice generale di Dynamo Sport -. La confermata collaborazione con Gek Galanda Camp nella realizzazione delle Dynamo Sport Week ormai è una tradizione estiva consolidata che cresce ogni anno per partecipanti e per proposte. Inoltre quest’anno organizzeremo una tappa del Toscana B’3 per essere protagonisti anche in campo oltre che accompagnare alcune tappe rilevanti come quella di Piazzale Michelangelo a Firenze e le Finals a Vireggio, dove saranno presenti anche stand di Dynamo Camp e volontari per avere informazioni e sostenere i programmi di Terapia Ricreativa offerti gratuitamente a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità e le loro famiglie".

Michele Flori