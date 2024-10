La sfida di Herons "blindata". Sarà chiuso il settore ospiti . Sicurezza dopo gli ultimi scontri

Il big match della sesta giornata di Serie B Nazionale fra Fabo Herons Montecatini e Liofilchem Roseto, in programma domenica in orario serale, non vedrà presenti tifosi abruzzesi sugli spalti del PalaTagliate di Lucca. Con un’ordinanza emanata ieri dalla Prefettura di Lucca su espressa richiesta dell’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive è stata infatti proibita la vendita di biglietti per la partita ai residenti in provincia di Teramo. Un provvedimento che affonda le proprie radici negli episodi del 21 settembre scorso al PalaModigliani di Livorno in occasione della Supercoppa LNP, quando un gruppo di tifosi rosetani è venuto a contatto con i sostenitori di Herons e Forlì, dando vita a disordini e scontri sugli spalti.

L’episodio in terra livornese ha fatto drizzare le antenne alle autorità, le quali hanno comprensibilmente considerato come partita a rischio lo scontro diretto fra termali e abruzzesi del prossimo weekend, anche in considerazione che la gara si disputerà in notturna: per scongiurare la contemporaneità con la partita di campionato del Basketball Club Lucca, anch’essa prevista il 20 ottobre alle 18, Herons-Roseto è stata infatti spostata alle 20:30. La diretta conseguenza di quanto disposto dalla Prefettura è la chiusura del settore ospiti del palazzetto lucchese, come comunicato dal club del presidente Andrea Luchi con una nota ufficiale apparsa nella mattinata di ieri sui canali social rossoblù. Per tutti gli altri settori non sono state comunicate variazioni, va da sé che però che i residenti nel teramano non potranno acquistare tagliandi in nessuno spicchio del PalaTagliate. Le misure cautelari varate dalle autorità dovrebbero quindi scongiurare episodi di violenza dentro e fuori dall’impianto, motivo per cui lo scontro al vertice del Girone B di Serie B Nazionale diventa appetibile anche per le famiglie: allo studio della società montecatinese ci sono iniziative volte a riempire il PalaTagliate in occasione del big match di domenica.

Filippo Palazzoni