La Scuderia Ferrari a Cutigliano. Raduno con tanti ospiti e "vip"

Dando continuità a una suggestiva tradizione, oggi a Cutigliano la Scuderia Ferrari club Cutigliano celebra la 26° edizione del "Premio per lo Sport" e il 40° anniversario della fondazione del club. Come nelle precedenti edizioni saranno presenti a Cutigliano campioni dello sport che hanno dato lustro alla nazione. Il premio è nato nel 1992 con l’intento di premiare campioni di tutti gli sport con una particolare attenzione, vista la natura del Club, al mondo dei motori. Il programma si apre alle 10 in piazza Catilina con l’arrivo degli ospiti e l’esposizione delle vetture Ferrari, alle 11 nel palazzo dei Capitani la cerimonia di assegnazione 26° Premio per lo Sport e quella dell’anniversario dei 40° anni del Club, quindi, alle 12.30 partenza con funivia Cutigliano – Doganaccia, pranzo al Ristorante Grande Baita, infine, alle 16 il saluto del Presidente SFC Cutigliano.

Andrea Nannini