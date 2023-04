La scomparsa del comandante Antonio Carloni

Improvvisa e dolorosa la notizia della morte del luogotenente in congedo Antonio Carloni che aveva comandato la stazione dei carabinieri di Abetone per molti anni. Carloni nel 2011 aveva ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Giampiero Danti, nel corso di una emozionante cerimonia condotta da Mario Lo Presti. In paese conosceva tutti e di tutti sapeva gioie e dolori, straordinaria la sua capacità di appianare le controversie sempre con estrema gentilezza, un uomo d’altri tempi, autorevole senza imporsi perché non ne aveva bisogno, tanto era amato e rispettato. Aveva 65 anni ed era andato in pensione nel 2009, tornando alla natia Capannoli dove una delegazione abetonese, come racconta l’ex sindaco Alessandro Barachini, composta tra gli altri da Piero e Marcello Fontana, lo andava spesso a trovare per ripercorrere le storie dei tanti anni all’Abetone.

Andrea Nannini