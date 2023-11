La scintillante carriera del nuovo questore vicario, Francesca Manti

Il nuovo vicario del questore è Francesca Manti. Cinquantasei anni, originaria di Reggio Calabria, Primo Dirigente della Polizia di Stato, si è insediata in questi giorni nella nostra questura. La dottoressa Manti è entrata nell’amministrazione della pubblica sicurezza nel 1991, al termine della frequenza del III corso quadriennale all’Istituto Superiore di Polizia. Nello stesso anno si è laureata in giurisprudenza. Come prima sede viene destinata alla questura di Frosinone con l’incarico di dirigente dell’Ufficio immigrazione che svolge per circa 3 anni, successivamente viene nominata capo di gabinetto fino al 1998 quando viene trasferita alla Questura di Roma e assegnata al Commissariato "Casilino Nuovo", come vicedirigente. Ad aprile del 1999 viene trasferita all’Ufficio di gabinetto della Questura di Roma, dove ha assolto vari incarichi. In particolare, quale funzionario addetto alla gestione dell’emergenze e dei servizi di ordine pubblico, ha coadiuvato il capo di gabinetto nell’attività di gestione dei servizi predisposti in occasione di numerosi eventi rilevanza internazionale: i servizi pianificati in occasione del Giubileo del 2000, la giornata mondiale della gioventù, nello stesso anno a Torvergata, e la firma della Costituzione Europea, nell’ottobre del 2004.

Ha diretto la sezione di ordine pubblico, coadiuvando il capo di gabinetto nella pianificazione dei servizi in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche nazionali, eventi sportivi di rilievo, manifestazioni religiose, vertici internazionali e visite di Capi di Stato e di Governo. E’ stata portavoce del Questore di Roma. Nel 2010 assume la direzione del commissariato "Porta Pia", della Questura di Roma, successivamente quella del commissariato di "Spinaceto" e del commissariato "Appio Nuovo". Nel 2013 viene nominata vice capo di gabinetto, sempre della Questura di Roma, che svolge fino al 2015, occupandosi tra l’altro anche del Giubileo straordinario della Misericordia nel 2015-2016.

Nel 2016 viene trasferita all’Ispettorato "Palazzo Chigi" per le esigenze di servizio connesse con la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel 2017 viene inviata in missione alla Questura di Messina in occasione del "Vertice G7" di Taormina. Nell’agosto dello stesso anno, promossa nel frattempo primo dirigente della Polizia di Stato, viene trasferita alla Questura di L’Aquila con l’incarico di capo di gabinetto. Successivamente viene trasferita alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, dove ha diretto la prima divisione del Servizio contenzioso e affari legali fino al 10 novembre 2023.

