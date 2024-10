La scelta per il futuro. Al via il quarto incontro per l’orientamento dei giovani studenti

Una due giorni fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi, con un evento che rappresenta un’opportunità incredibile, in particolar modo per coloro che nel mese di gennaio dovranno scegliere quella che sarà la scuola superiore che andranno a frequentare dopo la fine della scuola secondaria di primo grado e coloro che a giugno si diplomeranno e vogliono saperne di più per un percorso universitario che può fare maggiormente al caso loro.

Parte da questi presupposti la quarta edizione di "Orientati, scegli il tuo futuro" che ci sarà giovedì e venerdì della prossima settimana al "Centro Mati 1909" di via Bonellina: il primo giorno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il secondo dalle 9 alle 13 le scuole superiori della provincia saranno a disposizione di ragazze e ragazzi con percorsi di orientamento, simulazione di colloqui, confronti con gli insegnanti e con gli studenti che già frequentano gli istituti. Un’esperienza resa possibile grazie al lavoro portato avanti da Provincia, Ufficio scolastico provinciale, CCIAA Pistoia-Prato (presente con Rossella Micheli) e la consulta degli studenti, realizzato col sostegno della Fondazione Caript (in rappresentanza Marina Lauri) e che avrà come main sponsor B.G. Legno e Olla Home Solution, dinamiche attività produttive della nostra montagna in tema di serramenti, infissi ed efficientamento energetico con sede a Campo Tizzoro. "E’ un momento molto importante – afferma il presidente della Provincia, Luca Marmo – perché dopo quattro anni questo salone dell’orientamento ha fatto passi in avanti importanti e si possono trovare risposte non solo per la scuola superiore da scegliere ma anche per percorsi professionalizzanti da cogliere, come per esempio i corsi Its".

Il ruolo dell’ufficio scolastico provinciale è centrale, così come tutt’altro che scontata la collaborazione con la consulta degli studenti. "Il ventaglio di offerte proposte è notevole – ammette il provveditore Ilaria Baroni – anche per la presenza dei programmi degli Its, dell’università, delle forze dell’ordine: il tutto si sposa con un’idea temporale perfetta, prima dell’inizio dei singoli Open-Day, e ritengo bellissima la presenza, tutt’altro che scontata della Consulta degli studenti che è un valore aggiunto che altrove non si vede".

Consulta, rappresentata dal presidente uscente Alessio Mantellassi commosso per il traguardo ottenuto "sono alla fine del mio secondo mandato e questo salone è partito all’inizio del mio percorso, ora cresce e si sviluppa, non posso che esserne orgoglioso". Molto importante è anche il ruolo di un’azienda in grande espansione come B.G. Legno. "Rassegne del genere sono fondamentali – conclude il titolare, Samuel Olla – perché anche noi aziende dobbiamo metterci in gioco ed unire la teoria alla pratica perché spesso gli studenti conoscono poco o niente su ciò che possono trovare al di fuori del mondo scolastico: per questo, al di là del sostegno economico e morale,che offriamo, sono felice di mettere a disposizione la mia realtà per far vivere a chi lo desidera l’ambiente di lavoro reale".

