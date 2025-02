La rivoluzione di Tvl si chiama podcast

Rivoluzione digitale e pure ecosostenibile. Che tradotto in opportunità si dice "podcast", un contenuto audio diffuso via internet. C’è aria di novità in casa Tvl, l’emittente televisiva con centrale di comando a Pistoia, che a giorni lancerà il frutto di questa trasformazione battezzato col nome di "Libera Podcast" con distribuzione sulle principali piattaforme, Spotify in cima alla lista. Il progetto è il risultato di un contributo ottenuto dall’emittente partecipando a un bando europeo sull’ecosostenibilità che ha voluto premiare la volontà di tenere il passo alla comunicazione che cambia.

"Già da qualche anno c’era nell’aria la voglia di cavalcare l’onda del podcast, uno strumento duttile e dalle infinite potenzialità – raccontano da Tvl – che offre un tipo di narrazione davvero interessante, anche sul fronte delle notizie e dell’informazione pura. Così l’idea di proporsi e concorrere al bando, riuscendo infine a convertire uno dei nostri uffici in sala podcast. Un ambiente intimo e familiare, pensato per creare un’atmosfera di comodità tipica del clima che si respira nei podcast. Restiamo con orgoglio una tv, ma da oggi potremo offrire anche un altro tipo di prodotto, sia questo audio o video podcast. L’intenzione è quella di non proporre contenuti troppo local, ovvero raccontare storie nelle quali chiunque può riconoscersi o alle quali chiunque può interessarsi".

Primo figlio di questa offerta sarà "Sesto grado", un podcast dedicato al cambiamento climatico che si compone di sei puntate in versione sia audio sia video alle quali parteciperanno diversi ospiti che con l’argomento, a diverso titolo, hanno quotidianamente a che fare.

In preparazione anche "Il buono che c’è", podcast sul mondo del volontariato la cui realizzazione è affidata al pistoiese Marco Leporatti, assieme a tutta un’altra serie di progetti che vedranno la luce al termine di questa iniziale fase di scouting. Il tutto pronto a partire nella seconda metà del mese di febbraio. "Fare podcast non equivale a leggere un tg o fare la tv classica – spiegano –, c’è tutta una serie non banale di accorgimenti nella lettura e nella scrittura che deve essere adottata. Ecco perché abbiamo ritenuto di fare una formazione specifica alla Chora Academy di Milano".

Non solo podcast, dal momento che negli ultimi mesi negli studi di Tvl si sta lavorando a un altro imponente progetto: la digitalizzazione del corposo archivio di nastri e girati dal 1970 a oggi, i cui frutti sono già in piccola parte visibili sul web (www.tvl.it).

"Grazie alle risorse ottenute partecipando a un altro bando riusciremo a traslare on line il nostro archivio rendendolo consultabile da chiunque – spiegano dalla tv –. Questo consentirà a noi di rimettere ordine in un patrimonio ricchissimo e magari mettere a disposizione podcast proprio a partire da questo archivio. Ma consentirà anche al nostro pubblico di conservare e fare memoria della nostra storia recente".

linda meoni